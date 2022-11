De donar ordres als vailets del cadet del Fornells a ocupar un lloc a la banqueta del Coloso Marcelo Bielsa com a membre del cos tècnic del primer equip de Newell’s Old Boys. El futbol, com la vida, es mou per oportunitats. Trens que passen i que sovint s’han d’agafar perquè, si no, llavors hom se’n pot penedir. Pujar-hi de pressa i carregat d’il·lusió és el que ha fet Pablo Valente, fins ara entrenador del Cadet C del Fornells, i a qui una trucada li pot haver canviat la vida. De fet, l’argentí ja té les maletes a punt per desplaçar-se cap a Rosario i començar a treballar al a Newell’s al costat de l’entrenador Gabriel Heinze com a integrant del seu staff. L’exjugador del Madrid i Valladolid és l’escollit per la directiva del club leproso per dirigir l’equip i comptarà al seu cos tècnic amb Mariano Toedtli, exdavanter del Sevilla o el Recreativo, entre altres. Toedtli és, a més, el vincle amb Valente. «Coneix bé la meva feina i, de fet, ja em va voler fitxar per anar a Argentinos Juniors fa uns anys també amb Heinze, però llavors no va poder ser. Ara, ha sorgit l’oportunitat altre cop i he acceptat», explica Valente, que tindrà l’oportunitat de participar a la Copa Sudamericana, segona competició continental, l’equivalent a l’Europa League.

Valente, doncs, tanca una etapa a les comarques gironines que va començar el 2020 i que l’ha dut a entrenar el GEiEG (juvenil A) i l’infantil, el cadet i el filial, a més a més del cos tècnic del primer equip, de la Jonquera la temporada passada. Enguany, a més del Fornells també dirigia dos equips de base de l’Aquotel Pineda de Mar. Ara, Valente ho torna a deixar tot per treballar a l’Argentina. Un viatge que ja ha fet més d’un cop. En aquest sentit, la primera vegada que va travessar l’Atlàntic va ser per venir a Galícia el 2003, com a futbolista. El Choco i el Rápido de Bahía, de Tercera, van ser els seus equips mentre es començava a «formar» per ser entrenador. El 2010 va fer el salt al Pontevedra, de Segona B, al cos tècnic de Millo Abelleira, com a assistent i entrenador de porters. A partir d’aquí, Valente va decidir tornar a Argentina el 2013 a la recerca d’una nova oportunitat. Li va costar i abans que el Sarmiento de Leones l’hi donés es va haver de buscar la vida amb altres feines. «Vaig haver de llustrar i armar taüts abans d’incorporar-me al futbol professional». A partir d’aquí, gràcies a Nahuel Martínez va passar al Belgrano de San Francisco, de segona, abans de fer el salt a Guatemala i tornar a l’Argentina, ja a Primera amb Huracán el 2019. Ara, després d’una etapa «magnífica» a Girona, Valente torna a casa, per treballar al bressol de Leo Messi i Batistuta i exequip de Diego Armando Maradona. L’estadi, el Coloso Marcelo Bielsa amb capacitat per a 45.000 espectadors, ben segur que rugirà més que el Joan Busó de Fornells. Tot i això, el tracte i la proximitat amb els nanos del Fornells li quedarà com un record i, alhora, «un aprenentatge per a tota la vida.