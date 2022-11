A l’immaculat inici a la Lliga se li suma un començament prometedor a Europa, el que multiplica els elogis cap a la bona feina feta fins ara per part de l’Spar Girona, invicte a totes les competicions. Tanta bona notícia, però, no ha relaxat el dia a dia, al contrari. Eleva una mica més l’exigència d’un vestidor que ha sabut sobreposar-se a un estiu difícil i ha encaixat a temps totes les seves peces per comptar per victòries els seus partits disputats. Perquè així sigui una jornada més, toca demà visitar la difícil pista del Casademont Saragossa, ara per ara líder tot i que amb un partit més que les gironines. «Un bon repte», com ho defineix Laura Antoja, mà dreta de Bernat Canut a la banqueta i l’encarregada de deixar ben clar que ni el cos tècnic ni molt menys les jugadores han decidit relaxar-se davant aquesta bona dinàmica de joc i de resultats.

«Encara hem de millorar moltes coses. Continuar sent un equip sòlid ja és una feina que s’ha de fer, per exemple. Però a més a més hem de treballar la coordinació, la presa de decisions, la connexió entre el joc interior i exterior... Hi ha molts detalls. S’afalaga la nostra manera de defensar, però encara cometem molts errors. A més a més, les jugadores encara poden donar una mica més. Hem de ser millors, perquè cada cop els rivals es posen més les piles, pel que hi ha feina per estona». No val, per tant, deixar-se abraçar per l’eufòria, ni molt menys ara que toca un partit amb majúscules. «El Saragossa té una molt bona plantilla, preparada per competir a Europa. Està jugant bé i aconseguint bons resultats, amb capacitat de jugar-li de tu a tu a qualsevol rival». El «repte», per tant, és d’alçada. Per guanyar en «una pista duríssima» on hi haurà un ambient hostil, i també perquè, en cas de victòria, l’Uni passaria a ser el líder de la Lliga Femenina en solitari.