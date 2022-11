Francesco Bagnaia és a un pas de ser campió de Moto GP i pràcticament només una caiguda avui l’impedirà ser-ho. a València En la sessió d’entrenaments, l’italià va fer el vuitè millor temps i avui sortirà des de la quarta fila de la graella. En una altra circumstància, seria una mala posició de sortida per Bagnaia. Però no en el context actual, ja que en tindrà prou amb acabar la cursa entre els 14 primers per emportar-se el mundial.

Fabio Quartararo, segon, va fer un millor paper en els entrenaments i sortirà quart avui. Però per posar la por al cos fins al final a Bagnaia necessitarà guanyar la cursa. Haurà de superar Jack Miller, Marc Márquez i Jorge Martín, que va fer-se amb la pole. L’altra gran lluita de la jornada serà pel tercer lloc del podi del mundial. Aleix Espargaró, amb un punt més que Bastianini, en tindrà prou amb que l’italià no el superi, ja que van fer el desè i el tretzè millor temps ahir. Per altre costat, l’empordanès Maverick Viñales sortirà sisè. A Moto 2 el campionat també està per decidir però ahir l’espanyol Augusto Fernández va fer un pas important, aconseguint el tercer millor temps. Nou punts i mig el separen del japonès Ai Ogura, que sortirà des de la tercera fila, cinquè. Fernández en tindrà prou amb mantenir la posició de sortida durant la cursa per ser campió. Finalment, a la categoria de Moto3 queda per saber qui acompanyarà Izan Guevara en el podi. Sergio García i Dennis Foggia són els pilots que estan més ben posicionats per acabar segon i tercer.