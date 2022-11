Dia de Clàssic a la Lliga Iberdrola (18h), el primer de la temporada. Les blaugrana, que gaudeixen d’una ratxa immillorable, amb 7 victòries en 7 partits disputats fins ara, podrien treure una avantatge de fins a 8 punts de les madrilenyes en cas de sumar avui de nou una nova victòria. Les d’Alberto Toril, per la seva banda, podrien situar-se a dos punts de les líders, amb un partit menys disputat, en cas d’endur-se avui el partit a l’Alfredo Di Stéfano, on fins ara no han perdut cap duel.