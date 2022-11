El Bàsquet Girona semblava destinat a perdre del derbi que ha jugat aquesta tarda al Palau Blaugrana. Ho ha acabat fent, però s'ha quedat a tocar de la gesta (72-69) tot i anar perdent de 17 punts de diferència quan s'estava a punt d'esgotar el tercer quart (65-48). En un desenllaç ben emocionant, els tirs lliures de Cory Higgins i el desencert en accions puntuals han decantat la balança a favor del conjunt blaugrana. Tot això, el dia que Pierre Oriola ha disputat els seus primers minuts unes setmanes després d'haver-se anunciat el seu fitxatge.

Fer enfadar Jasikevicius té un preu. I al lituà, tot caràcter, no li ha agradat gens ni mica veure el seu Barça per sota en el marcador (9-17). Temps mort i punt d'inflexió. Perquè fins aleshores, el Bàsquet Girona estava jugant sense complexos al Palau Blaugrana. Entre Vila, Gasol i Taylor han situat el 0-6 en un tres i no res. Una declaració d'intencions, que s'ha mantingut ferma amb el triple de Colom o l'encert de Miletic. La maquinària rutllava. Els cinc d'inici i també els canvis. Fins que Saras ha dit que ja n'hi havia prou. I aquí ha canviat tot. El tècnic ha despertat un Barça fins aleshores tou, a mig gas, que quan s'hi ha posat ha capgirat l'escenari. Parcial de 14-0, amb tres triples consecutius i un 2+1 de Higgins (23-17).

De tirs de tres, el conjunt blaugrana n'ha fet 8 fins al descans. Amb molta facilitat. S'ha descomposat el Bàsquet Girona, al que l'efecte Oriola, que ha debutat en el segon quart, no li ha servit de res. Al descontrol absolut se li ha sumat les pèrdues i tot això, un rival com el Barça no ho desaprofita mai. Quan no era Da Silva des del perímetre, era Vesely qui aixecava el públic del seu seient amb una plàstica esmaixada. Tret de l'orgull de Gasol, no hi havia capacitat de resposta. 50-38 per tancar el segon quart i la sensació que el derbi estava dat i beneït, amb encara 20 minuts al davant.

El pas pels vestidors ha fet baixar, i de quina manera, les revolucions. El ritme ha caigut en picat i els gironins s'han acostat, però amb massa timidesa (54-46). Nova reacció blaugrana, aquest cop per situar un 9-0 i després per allargar la ratxa fins a col·locar el 65-50 abans del desenllaç. Gairebé ningú confiava en una hipotètica remuntada.

Però de fe, el vestidor del Girona n'hi ha a cabassos. Sobretot després de les dues últimes victòries, que havien multiplicat la confiança dels seus jugadors. Un triple de Taylor ha servit per acostar-se (68-58) i cinc punts consecutius de Pol Figueras han escurçat les diferències (68-63). I més que ho haurien fet si el cèrcol no hagués escopit un tir de tres de Marc Gasol que semblava que entrava i que hauria significat el 68-66. El Barça, totalment fora del partit i desconnectat, ha salvat els mobles gràcies als tirs lliures de Higgins (n'ha anotat 4) i al desencert del seu rival, que ho ha pogut rubricar una reacció que l'ha dut a les portes del que hauria sigut una veritable gesta.