El Bàsquet Girona B va caure a Mallorca en un matx molt ajustat que es va resoldre en els últims instants. Els gironins van arribar a guanyar de sis punts en el tercer quart, però els locals van remuntar i van dominar gairebé tot l’últim quart. El Girona va poder forçar la pròrroga amb un triple que no va entrar.

Derrota del Quart a domicili davant el Moncayo després de fer un gran últim quart que no va ser suficient per emportar-se el triomf. Els gironins van començar el darrer període amb un desavantatge de 9 punts, però es van recuperar i a pocs minuts pel final es van posar per davant. No obstant, un parcial local de 13 a 4 va acabar deixant sense premi el Quart.

El Bisbal es manté al capdavant de la taula gràcies a un treballat triomf contra l’Alfindén. Els visitants van arribar a guanyar per vuit punts en el tercer quart, però es van desinflar en l’últim i el Bisbal els va clavar un parcial de 37 -10 per guanyar.