El Girona juvenil no està passant pel seu millor moment. Amb una ratxa de tres derrotes consecutives, la darrera contra el Barça (3-1), i un balanç de 6 partits perduts, 1 empatat i 1 guanyat, els gironins es troben a la part baixa de la classificació -només amb el CD Ebro i l’Europa per sota- i amb la necessitat, gairebé obligada, de sumar una victòria per refer-se.

Avui tenen la oportunitat de fer-ho contra el cuer, l’Europa (12.30h), que fins al moment no ha guanyat encara cap partit aquest curs.