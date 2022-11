Poc li va faltar al GEiEG de Lliga Femenina 2 per retrobar-se amb la victòria després de la derrota amb males sensacions contra el Segle XXI (39-48) la jornada anterior. Cinc punts, en concret. Però les de Bernat Vivolas no van poder superar ahir a les de Viladecans (63-58) i sumen així la segona derrota consecutiva.

El Viladecans és un rival dur, amb una pista amb molt d’ambient, i això requeria anar amb peus de plom. Després d’uns bons primer minuts, i d’un segon quart dominat per les locals, les gironines van aconseguir retallar distàncies per arribar al descans amb un marcador força igualat, només 4 punts per sota (30-26). En el tercer quart, les gironines van arribar fins i tot a posar-se per davant en alguns moments de partit, però certs errors en l’últim parcial van permetre a les locals sumar 4 punts molt fàcils que els hi va donar la victòria final.

Tot i la derrota, Bernat Vivolas valora «molt positivament» la resposta de l’equip i la capacitat de millora respecte al partit contra el Segle XXI i posa ja el focus en el pròxim partit, clau per la permanència, contra el Cerdanyola.