L’última nit de Piqué al Camp Nou

Gerard Piqué, després de 14 anys i mig al primer equip del Barça, va viure la seva última nit com a jugador al Camp Nou en el triomf de l’equip de la seva vida davant l’Almeria per 2-0 gràcies als gols de Dembélé i De Jong. El central va ser el gran el protagonista des del primer a l’últim moment, sent ovacionat ja en l’escalfament i fent una volta d’honor molt emotiva pel terreny de joc en acabar el matx. Xavi li va donar la titularitat com a central, sumant així el seu partit oficial número 616 amb la samarreta blaugrana, sent el defensa del Barcelona que més trobades ha disputat en tota la seva història. Els nervis no van trair Piqué, que va fer la seva millor trobada d’aquest curs fins que va ser substituït en el minut 84 amb una tremenda ovació de dos minuts, les abraçades dels seus companys i l’aplaudiment dels jugadors de l’Almeria.

La davallada en el seu rendiment i les reiterades suplències en aquest inici de temporada van quedar en un segon pla en la nit del seu homenatge, en la qual tan sols va haver-hi aplaudiments i elogis per a un futbolista que va arribar fa 25 anys al futbol base blaugrana i que, després d’una etapa al Manchester United i una cessió al Saragossa, va conquerir 30 títols amb el primer equip del Barcelona com a peça cabdal. Piqué va arribar al Camp Nou en una nit tan especial acompanyat pels seus dos fills, Milan i Sasha, que sempre han estat molt presents en els moments importants que el defensa ha viscut amb el Barcelona. De fet, ha estat habitual veure’ls des de ben petits en el terreny de joc durant les celebracions dels títols. I, quan va sortir a escalfar amb la resta dels seus companys a les 20.32h va rebre a l’aplaudiment dels aficionats que en aquell moment ja ocupaven els seus seients al Camp Nou. Durant l’inici de l’escalfament, Piqué va estar conversant amb un altre dels capitans, Busquets, una altra de les peces clau del Barça de Pep Guardiola. Per part seva, la graderia d’animació del Barça va mostrar dues pancartes en homenatge a Piqué. En una d’elles es va poder llegir ‘Gràcies, Geri’ i, en l’altra, ‘Un dels nostres’. A més, van entonar el ja cèlebre càntic de «Piqué, Piqué, Piquenbauer’. Cada vegada que Piqué tocava la pilota va ser un motiu perquè aplaudissin els 92.605 aficionats que es van donar cita al Camp Nou. Només li va mancar marcar. Hauria pogut fer-ho però va refusar l’oferiment de Lewandowski de xutar un penal que el polonès fallaria al minut 5. Dembélé i De Jong, a la segona part, acabarien amb la resistència del porter Fernando i per extensió, de l’Almeria.