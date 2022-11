La revifada de l'Olot després de guanyar el Lleida en l'anterior jornada ha durat ben poc. L'equip de Manix Mandiola ha perdut per la mínima a casa davant l'Atlètic Saguntí (0-1). L'únic gol de l'enfrontament ha estat obra d'Héctor Rodas en el minut 43. Fins llavors, Cerdà ha estat el jugador més actiu dels garrotxins. El jugador de Pollença ha provat en dues ocasions superar Marcos Lavín sense encert. Precisament, la falta de punteria està sent un dels punts dèbils dels volcànics en aquest inici de curs. Callís ha tingut l'empat només començar la segona meitat, però el xut picat del carriler ha sortit desviat. A cinc minuts del final, els valencians s'han quedat amb un home menys per l'expulsió de Rodas. Tot i la superioritat l'Olot no ha aconseguit empatar i continuarà en zona de descens una setmana més. Situació límit a la Garrotxa abans de rebre la visita del Llevant a la Copa del Rei el pròxim cap de setmana.