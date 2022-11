El Casademont Saragossa s'ha imposat per la mínima a l'Uni (61-60) en un partit intens que s'ha decidit en els darrers segons. Les aragoneses, amb una gran defensa i un joc coral col·lectiu, han derrotat a les gironines en els darrers instants amb una magnífica defensa que ha impedit a les de Canut capgirar el marcador tot i tenir fins a tres possessions per intentar posar-se per davant. De fet, amb 7 segons de joc restants, l'Spar no ha pogut materialitzar l'opció d'anar a la pròrroga descartant un tir de tres que hauria pogut empatar el partit. Amb aquesta derrota l'Spar, que fins ara era invicte, perd el lideratge de la lliga.

A l'Spar Girona se li ha girat un partit complicat. Les aragoneses han plantejat un joc d'anades i vingudes amb jugades ràpides que les han beneficiat. Les visitants, amb poc encert exterior, s'han vist sobrepassades per l'ímpetu de Tate i Alonso que han rubricat un primer quart favorable a les locals (17-12).

El Casademont, que tan sols ha perdut un partit en lliga aquesta temporada (i va ser durant la seva visita a València en la segona jornada de lliga) ha quallat un gran inici malgrat no comptar amb la lesionada Vega Gimeno. Les catalanes han retallat distàncies de la mà de Gardner, però l'equip de Canut continuava sense trobar la solució per a donar-li la volta al marcador. El trident ofensiu de l'Uni, Gardner-Drammeh-Tolo, ha materialitzat la remuntada i gràcies al domini del rebot ofensiu han aconseguit anar-se'n al descans per davant (30-31).

La mínima diferència en el marcador s'ha anat balancejant a favor de les locals i les visitants fins que Leonie Fiebich, amb un contraatac després de robar la pilota, ha culminat un parcial de 8-0. Bernat Canut s'ha vist obligat a demanar temps mort davant la falta de reacció de les seves (40-33). Les visitants han respost amb un parcial també de 0-8 i una tècnica a Carlos Cantero sumada a una personal a Irati Etxarri ha permès a les catalanes capgirar el marcador. El Casademont ha reaccionat, però Drammeh ha impedit que les aragoneses s'escapessin empatant, de nou, el duel (49-49).

Un triple de Bradford ha trencat l'empat i Tolo ha ampliat la renda de punts de les gironines amb un 2+1. Però, altre cop, Oma, Tate i Geldof han respost per les locals amb un parcial de 7-0 que ha tornat el lideratge a les locals. Les de Bernat Canut no aconseguien encadenar les accions en atac. Cada jugada s'ha convertit en una batalla i cap dels dos equips donava una pilota per perduda. Un triple de Carmen Grande a dos minuts pel final ha posat a les locals un punt per davant. A Gardner li han robat la cartera en dues ocasions quan tenia la pilota per col·locar a l'Spar per davant. Imani Tate ha col·locat el 60-58 a 20 segons per al final del partit. En l'últim suspir de partit, Tolo no ha pogut materialitzar una cistella sota el cèrcol i Mariona Ortiz, des del tir lliure, ha sentenciat. Una darrera cistella de les visitants, que haurien pogut empatar el partit si haguessin tirat de tres, ha sigut insuficient per salvar la partida (61-60).