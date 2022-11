Guanyar el Girona B a Riudarenas el cap de setmana passat (0-1) va ser una injecció de moral. No només per endur-se el derbi gironí a camp contrari, sinó per retrobar-se amb el gust de la victòria després de dues jornades consecutives punxant. Avui, els empordanesos hauran de demostrar si va tractar-se d’un cop de sort o d’una declaració d’intencions contra el Vilafranca (16.30h), un equip de la part baixa de la classificació, ara per ara en zona de perill, que ve d’encaixar una derrota en l’última jornada contra la Pobla Mafumet (0-2).

Per fer-ho, el Peralada, que es troba a la part pitja alta de la taula i mirant cap amunt, podrà comptar amb totes les peces de la plantilla, tret de Marc Gelmà.