El Peralada s'ha imposat al Vilafranca per 3 a 2 amb una remuntada en els últims minuts. Els empordanesos han sumat tres punts molt valuosos per seguir a la zona alta de la classificació gràcies a un gol al minut noranta i un altre a l'afegit per capgirar el marcador.

El conjunt xampanyer s'ha avançat a la primera meitat amb un gol de Biel Font abans d'arribar a la mitja hora de joc. Al límit del descans, el Vilafranca ha avisat amb una rematada de Toro des de dins l'àrea que ha sortit desviada. A la represa, dos errors defensius han permès als penedesencs capgirar al marcador. Error en la sortida de pilota dels locals que Toro ha castigat amb l'empat. Alexis ha centrat de rabona i el davanter no ha perdonat. El mateix Alexis ha capgirat el duel cinc minuts després. L'encert no ha acompanyat al Peralada que ha topat amb el pal i la defensa quadribarrada en tots els intents. En un exercici de treball i constància, l'equip de Miquel Àngel Muñoz no ha deixat de creure i Pol Gómez ha igualat el partit al minut noranta. Amb la inèrcia positiva, Varese ha fet embogir el Municipal amb el gol de la victòria al descompte. L'altre equip de la demarcació, el Girona B, continua una setmana més sense guanyar fora de casa. L'equip d'Axel Vizuete ha sumat el primer punt de la temporada a domicili en empatar al camp de la Rapitenca zero a zero. Cinc partits ha tardat el filial blanc-i-vermell en puntuar fora de casa. Després de perdre en els primers quatre desplaçaments de la temporada, ha arribat el primer punt a La Devesa. És el primer, però es continuen arrossegant problemes. El més evident és la falta de gol. Lluny de Riudarenes l'equip és incapaç de marcar. A més, el Girona B s'ha vist dominat en molts trams del partit. Els locals han tingut amb una rematada de Pachu en l'última jugada del partit l'opció d'emportar-se els tres punts.