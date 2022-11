No hi van haver sorpreses en l’última cursa del Mundial de motociclisme. Els grans favorits per emportar-se el campionat en les seves respectives categories, Francesco Bagnaia a Moto GP i Augusto Fernández a Moto 2, van fer bo l’avantatge de punts amb què arribaven a València respecte als seus rivals i van pujar al graó més alt del podi.

Tot i la victòria còmode final de l’italià en el campionat, durant l’inici de la cursa va tenir moments de nervis en intercanviar-se avançaments amb el seu rival, Fabio Quartararo. Fins i tot es van arribar a tocar. Finalment, però, Quaratarao es va quedar per davant i Bagnaia es va conformar amb la novena plaça, que li donava el campionat independentment del resultat del francès, que només va poder ser quart. En la cursa es va imposar el català Àlex Rins, que ha va guanyar fa unes setmanes a Austràlia. El van acompanyar en el podi el sudàfrica Brad Binder i l’espanyol Jorge Martín. El pilot de Roses Maverick Viñales va abandonar i acaba el mundial en l’onzena posició. Al marge del triomf de Rins, no va ser un bon final de campionat pels pilots catalans, ja que els germans Márquez i Espargaró van abandonar -tret d’Àlex Márquez- que va acabar amb retard d’una volta i tampoc va puntuar. Qui més s’hi jugava era Aleix Espargaró, que es va quedar sense poder pujar al podi del mundial. L’italià Enea Bastianini, que va ser vuitè, l’ha acabat superant a la classificació per set punts. Fernández, a plaer a Moto2 A Moto2 l’emoció en la lluita pel campionat va durar menys, ja que Ai Ogura, el rival d’Augusto Fernández, va caure en la vuitena volta i el madrileny va disputar l’últim tram de cursa sabent-se ja guanyador. Però igualment va voler acabar amb bon peu, i va ser segon. El guanyador de la cursa va ser un altre espanyol, Pedro Acosta. El gironí Albert Arenas va fer un cinquè lloc i ha acabat dotzè del mundial. A Moto3, Izan Guevara, ja campió del mundial, va guanyar també la cursa ahir, per davant de Deniz Oncü i Sergio García. La gran lluita en aquesta categoria era per la segona i tercera plaça del podi. García va assegurar el segon lloc i l’italià Dennis Foggia, quart en la cursa, es va fer amb el tercer lloc del campionat. Suzuki diu adéu Amb el final de temporada, ahir es va acomiadar de MotoGP l’escuderia Suzuki. La marca japonesa ho va anunciar el passat mes de maig i ahir, els seus pilots, Àlex Rins i Joan Mir, van acomiadar-se’n fent un gran paper. Rins va guanyar i Mir va aconseguir un meritori sisè lloc. En la resta del mundial, en canvi, no han fet tan bon paper i han acabat setè i quinzè, respectivament.