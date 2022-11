Un derbi marcat pels retrobaments

Primer temps mort del partit. L’encarregat de la megafonia, agafa el micròfon i dedica un missatge a l’afició. Engresca al Palau per donar la benvinguda al Bàsquet Girona i parla d’una bona notícia que l’equip s’hagi enfilat fins a l’ACB per sumar així un altre derbi català més a la categoria. Els gairebé 7.000 espectadors que omplen el recinte aplaudeixen. Ovació de gala, com la que va rebre Pierre Oriola, uns instants abans, amb el partit per començar. Capità del Barça les últimes temporades, ara li toca mirar-s’ho des d’un altre bàndol. Va rebre un breu homenatge per part del club. Fotografia de rigor amb Josep Cubells, el directiu responsable de la secció de bàsquet blaugrana, i l’himne que sonava de fons. Són aquests alguns dels ingredients d’un partit que va anar més enllà del que va passar al damunt de la pista.

Des de la temporada 2007/08 que un gironí no visitava el Palau Blaugrana en un partit de l’ACB. L’Akasvayu en va ser el darrer. També amb Marc Gasol, que ahir hi tornava, una bona colla d’anys després. El pivot, també aplaudit per la graderia, conversava a tort i a dret durant l’escalfament. Una salutació per aquí i xerrameca per allà. «La família està bé?», li preguntava a Nikola Mirotic, amb qui va compartir experiències a la selecció, abans de posar-se a córrer una estona. No va ser l’únic contacte entre tots dos. Es van retrobar al túnel de vestidors per protagonitzar una de les anècdotes del dia: Mirotic li va demanar a Gasol que li signés una samarreta del Bàsquet Girona amb el dorsal 33 a l’esquena.

És tota una institució el pivot. A Girona, per descomptat. Però també a Barcelona, malgrat no haver-hi deixat una petja considerable. Allà hi va jugar tres temporades, tot i que també hi ajuda el seu espectacular currículum. Ovació se la va endur també Aíto García Reneses, jugador (1963-68) i també entrenador en diverses etapes (1985-90, 1992-93, 1993-97 i 1998-2001) del Barça. La va viure amb silenci. Un lleuger somriure, i a centrar-se en el partit. «Quan vinc aquí estic pensant en el meu equip i fer-ho el millor possible. Una altra cosa és el que hi ha al marge del partit. És clar que tinc records i molts d’ells són interessants. Vaig inaugurar el Palau fent de jugador i després hi he sigut tècnic durant anys», s’explicava, ja enllestit el derbi. Tarda especial també per a Èric Vila, Jaume Sorolla i Pol Figueras, tots ells amb passat al club.

Un dia d’allò més «estrany»

Molts dels focus d’atenció, centrats en Oriola. Set minuts a la pista, els primers del curs. El primer després de cinc temporades al Barça. «M’he sentit estrany», reconeixia després del partit. «M’he passat temps fent cada dia el mateix recorregut, des de casa fins aquí. Així que venir al Palau com a rival ha sigut diferent i especial». Tornava a la que continua considerant «casa meva». Ho feia encara a mig gas, deixant enrere una lesió que li ha fet la guitza durant temps: «Feia uns cinc o sis mesos que no trepitjava una pista de bàsquet i encara em queda molt de camí per fer». Del partit, va destacar el «ritme» que havia «imposat» el conjunt blaugrana després d’un bon inici dels seus i lamentava haver «perdut moltes pilotes». I afegia: «Al darrer període hem estat capaços de forçar els errors del nostre rival i hem dut el duel allà on volíem, però quan la qualitat de l’adversari és superior, pots cometre errors i això és el que ha passat». Això sí, una mica d’optimisme: «Estem en la bona línia, seguim creixent».

