Derrotades «in extremis»

A vegades administrar les victòries és equiparable a desencallar una cadena de derrotes. Ho reconeixia Bernat Canut després de la derrota de l’Spar Girona davant el Casademont Saragossa: «Partit per a l’autocrítica». Les gironines no van sortir amb la intensitat que requeria la cita i van caure derrotades per la mínima davant els 7.864 espectadors que van omplir el pavelló Príncipe Felipe per gaudir del partit que posava en disputa el lideratge de la lliga. Tot i que, val a dir, l’Uni va tenir opcions per guanyar el duel fins al final (61-60). En els moments clau, però, l’equip va desaprofitar fins a tres ocasions per capgirar el marcador. De fet, fins i tot podrien haver optat a la pròrroga en l’última jugada si no haguessin descartat l’opció de tirar un triple.

El rival, un Saragossa que no comptava amb una de les seves figures clau, Vega Gimeno (lesionada), va saber incomodar a les gironines gràcies a una gran defensa que va tornar a posar sobre la taula una de les assignatures pendents aquest curs: l’encert exterior. L’Uni es va quedar amb un 2/18 en triples. A més a més, l’absència de Gimeno va quedar minimitzada gràcies a la gran actuació d’Imani Tate (18 punts) i Leonie Fiebich (14 punts, 7 rebots i 3 recuperacions).

A l’Spar Girona se li va posar un partit complicat. Les aragoneses van plantejar un joc d’anades i vingudes amb canvis defensius i jugades ràpides que les van beneficiar. Les visitants, amb poc encert exterior, es van veure sobrepassades per l’ímpetu de Tate i Alonso que van rubricar un primer quart favorable per a les locals (17-12) i que va esdevenir el primer avís: no seria un partit per bufar i fer ampolles. El Casademont, que tan sols ha perdut un partit en lliga aquesta temporada (i va ser durant la seva visita a València en la segona jornada de lliga) va quallar un gran inici. Les catalanes van retallar distàncies de la mà de Gardner (12 punts) i Drammeh (17 punts), però l’equip de Canut continuava sense trobar la solució per donar-li la volta al marcador. El trident ofensiu de l’Uni, Gardner-Drammeh-Tolo, va materialitzar una remuntada i gràcies al domini del rebot ofensiu van marxar al descans per davant (30-31). La mínima diferència en el marcador es va anar balancejant a favor de les locals i les visitants fins que Leonie Fiebich va culminar un parcial de 8-0. Bernat Canut es va veure obligat a demanar temps mort davant la falta de reacció de les seves (40-33). Les visitants van respondre retornant el parcial i una tècnica a Carlos Cantero sumada a una personal a Irati Etxarri va permetre capgirar el marcador. El Casademont, però, no ho posava gens fàcil i va reaccionar per tornar a empatar el duel (49-49).

Un triple de Bradford va trencar l’empat a l’inici del darrer quart. Tolo va ampliar la renda de punts de les gironines amb un 2+1. Però, altre cop, Oma, Tate i Geldof van respondre per les locals amb un parcial de 7-0 que les va tornar a posar per davant. La banqueta gironina no trobava respostes per generar fluïdesa en atac i el trident ofensiu de l’Spar Girona es va quedar sol en l’apartat anotador. Cada jugada es va convertir en una batalla i cap dels dos equips donava una pilota per perduda. Un triple de Carmen Grande a dos minuts pel final va posar el Saragossa un punt per davant. Tot seguit, a Gardner li van robar la cartera en dues ocasions quan tenia la pilota per col·locar al seu equip per davant. Imani Tate no va fallar i va col·locar el 60-58 a vint segons per al final. En l’últim sospir, Tolo (14 punts) no va poder materialitzar una cistella sota el cèrcol i Mariona Ortiz, des del tir lliure, va sentenciar. Una darrera cistella de l’Uni, que hauria pogut empatar el partit si hagués optat per tirat de tres, va ser insuficient per salvar la partida (61-60).

Les gironines han perdut el títol d’invictes en lliga, però segueixen a la part alta de la classificació i amb un partit pendent per disputar. A les de Bernat Canut i Laura Antoja els tocarà aprendre de la derrota i canviar de xip, perquè el ritme no para. L’Spar Girona viatjarà a Bèlgica per jugar dijous el partit d’Eurolliga contra el Kangoeroes Mechelen (20:30 hores) i després anirà a les Canàries per disputar la setena jornada de lliga amb el Gran Canària.