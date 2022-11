Victòria clau del juvenil Divisió d’Honor del Girona en el duel directe contra l’Europa a la zona baixa de la classificació. L’equip de Sergi Mora va golejar els graciencs amb tres dianes a la primera meitat. No es podia permetre més ensopegades l’equip blanc-i-vermell i la reacció dels gironins davant el cuer va ser contundent i clara. El partit es va encarrilar ben d’hora per al quadre local. Garcia va batre Burgos quan encara no s’havien disputat deu minuts de partit. Bah va fer pujar el segon gol a l’electrònic al trenta-cinc de joc. Just abans del descans, Almena, de penal, feia el tercer per sentenciar l’enfrontament. En les vuit primeres jornades, el Girona només havia fet cinc gols, ahir, amb quaranta-cinc n’havia fet tres. A la segona meitat, tot i intentar ampliar més les distàncies al marcador, el juvenil no va tornar a veure porteria. Segona victòria del curs per als de Sergi Mora per començar a mirar cap amunt.