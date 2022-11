«És un puntàs», va assegurar el golejador perico Sergi Darder després de l’empat aconseguit ahir a casa un Atlètic de Madrid en hores baixes. Raó no li’n faltava, perquè, quan l’àrbitre va xiular l’esperat final, ja feia més d’una hora que l’Espanyol jugava amb deu en un dels estadis més difícils de la lliga.

Les coses van començar a complicar-se per als pericos abans de la mitja hora de joc, quan Cabrera va veure la vermella després de fer caure Morata sent l’últim home a darrere. De totes maneres, i a còpia d’un gran treball defensiu, l’Espanyol va resistir fins a posar-se per davant amb la primera rematada a porta del partit quan tot just es complia l’hora de joc. Al final, però, Joao Félix va tornar a reclamar un lloc a l’onze igualant un partit on els pericos van poder somiar amb la victòria.