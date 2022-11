El Girona B continuarà una setmana més sense guanyar a fora de casa. L’equip d’Axel Vizuete va sumar el primer punt de la temporada a domicili en empatar al camp de la Rapitenca zero a zero.

Cinc partits ha tardat el filial blanc-i-vermell en puntuar a un camp rival. Després de perdre en els primers quatre desplaçaments de la temporada, va arribar el primer punt a La Devesa. És el primer, però es continuen arrossegant problemes. El més evident és la falta de gol. Lluny de Riudarenes l’equip és incapaç de marcar.

A la manca de gol va sumar-s’hi un bon partit del conjunt montsianenc. Les sensacions del Girona B no van ser del tot bones i durant molts trams del partit va veure com els locals els dominaven amb la pilota. Lluc Matas va ser clau per evitar que la Rapitenca marqués gol. El porter d’Aiguafreda va volar per parar a mà canviada una excel·lent falta d’Omar a la primera part. Mentrestant, els gironins tenien aproximacions, però els faltava punteria. Doménech va xutar alt des de la frontal i Ureña desviat en una ràpida transició dels visitants.

A la segona part, les ocasions més clares van tornar a ser per als homes d’Alberto Company. Pràcticament en l’última jugada del partit, el triomf s’hauria pogut quedar a la Ràpita. Pachu va fallar de cap i lliure de marca la rematada dins l’àrea petita.