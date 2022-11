BESCANÓ - PALAMÓS 3-1

El Bescanó es retroba amb els tres punts després d’encadenar dues derrotes i suma la primera victòria a domicili del curs. Keumanga va ser l‘encarregat d’obrir el marcador, amb un gol molt matiner (2’), que Solé va acabar d’arrodonir anotant el segon pocs minuts després (9’). Tota una declaració d’intencions que culminaria amb un tercer gol de Feixas a la segona meitat. El Palamós, incapaç d’enxampar l’embranzida local, va evitar deixar la porteria a 0 amb un gol de Mercader, de penal, a l’últim minut de temps reglamentari.

TORELLÓ - LLORET 2-3

Primera derrota del Torelló a domicili davant d’un Lloret que li passa per sobre a la classificació. Els visitants van obrir la llauna amb un cop de sort en anotar Roura un gol en pròpia. Així i tot, en només 15 minuts, el Lloret ja es va posar per davant amb 3 gols d’avantatge. Els locals van posar una marxa més a la segona meitat retallant distàncies amb dos gols de Diao i Torres, però sense temps per més.

MATARÓ - L’ESCALA 0-1

A l’Escala no hi ha qui l’aturi. El lideratge és, fins ara, indiscutible, amb 6 victòries en 6 jornades disputades. Un gol solitari d’Ignasi va ser suficient per imposar-se al Mataró que, amb aquesta, ja suma dues derrotes seguides.

MOLLET - BANYOLES 0-1

El Banyoles es retroba amb la victòria després de caure la jornada anterior contra el líder, l’Escala (0-1). Un únic gol de Pagès recollint un refús dins l’àrea és suficient per imposar-se al Mollet, cuer, que fins ara no ha aconseguit cap victòria aquesta temporada.

FIGUERES - CAN GIBERT 2-1

La UE Figueres s’imposa al segon classificat, el Can Gibert (2-1), i suma la tercera victòria del curs, la primera amb Arseni Comas a la banqueta. En menys de vint minuts, els figuerencs van posar-se per davant amb un primer gol de Soler, amb un xut ras des de fora de l’àrea ajustat al pal dret, i un segon d’Eric Pimentel aprofitant una passada de Xavi Ferrón.