Badosa es recupera, ajorna les vacances i s’anima amb la Billie Jean King Cup

Fa dues setmanes, Paula Badosa donava per acabada la temporada. Missatge a les xarxes socials, fent balanç d’un 2022 irregular que l’ha dut a viure situacions de tota mena. Al torneig de Guadalajara, es va haver de retirar per culpa d’unes molèsties i, per com li havien anat les coses en els darrers mesos i pel que acabava de publicar, s’esperava que l’empordanesa no s’hi tornaria a posar fins més endavant. Però la tenista té ganes de tancar l’any amb una alegria. Ja recuperada, ha decidit ajornar el punt de partida de les seves vacances i s’ha animat a liderar l’equip espanyol, que aquesta setmana competirà a la fase final de l’anomenada Billie Jean King Cup. La Copa Federació de tota la vida, la màxima competició per seleccions del tenis femení. Ha acceptat el repte i també el seu rol, i per això afegirà una altra experiència al seu currículum. Ha guanyat a Indian Wells, ha participat en unes WTA Finals i també ha atrapat el número dos del món -ara mateix és dotzena-, però encara no havia tastat aquest torneig en primera persona. El viurà acompanyada de dues gironines més, en una fita històrica per a la província. Aliona Bolsova (195 del rànquing) també ha estat seleccionada i jugarà. S’hi afegeix Marina Bassols (165). La blanenca, en canvi, ha viatjat a Glasgow per reforçar els entrenaments sota l’atenta mirada d’Anabel Medina, la seleccionadora.

L’acció ja ha començat. Des de diumenge, Badosa és una més en les sessions de treball i afina la seva posada a punt per competir al màxim nivell. Però la competició, almenys per a Espanya, comença demà. Torn per debutar contra el Kazakhstan, un dels tres equips, juntament amb Gran Bretanya, que comparteixen grup. Els enfrontaments, els dies 9 i 10. Només el primer classificat accedirà a les semifinals. S’ha de filar molt prim, per tant. Elena Rybakina, vigent campiona a Wimbledon, és la primera gran amenaça. Badosa ja l’ha guanyat en tres dels quatre partits que les ha enfrontat. «M’agraden aquesta mena de partits perquè es converteixen en un repte per a mi», declara l’empordanesa. Diu també que «fa temps» que intentava quadrar el calendari per poder competir amb la selecció. «No havia pogut ser fins ara, i si he vingut ho he fet amb moltes ganes. És una motivació, és la meva primera vegada. Des del primer moment he dit que si ho acceptava era per donar el cent per cent i intentar guanyar el títol». Ferma declaració d’intencions.

No estarà sola per intentar-ho. Anabel Medina també compta amb Cristina Bucsa, Nuria Párrizas, Rebeka Masarova i la palafrugellenca Aliona Bolsova. Parla la seleccionadora, seguint el fil de Badosa: «L’objectiu sempre ha de ser ambiciós i sortir a guanyar, respectant a qualsevol rival». Té un ventall ampli de tenistes de diferents característiques per plantar cara i mirar d‘arribar el més lluny possible. També aportarà el seu gra de sorra Marina Bassols. La blanenca, que viu el millor any de la seva carrera amb una evident escalada en el circuit individual, ha estat citada per reforçar els entrenaments i fins a darrera hora existia la possibilitat de competir, tot depenent de l’estat físic de Badosa. Finalment, l’empordanesa s’ha animat. Sempre hi haurà temps per fer vacances.