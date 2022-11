El Barça, amb les emocions a flor de pell després de l’últim ball de Piqué a l’Spotify Camp Nou, s’acomiada definitivament del central i aparca la lliga fins al 31 de desembre amb una dura sortida al Sadar (21.30, Movistar LaLiga), on un Osasuna en llocs europeus examina la solidesa blaugrana en la pugna pel lideratge.

Acabar el primer tram de la temporada amb un altre triomf -seria el dotzè en catorze jornades- és gairebé una obligació per als de Xavi Hernández abans del multitudinari èxode de futbolistes que significarà l’inici del Mundial de Qatar 2022. «Estem en un bon moment, hem fet uns números sensacionals i sabem que, en aquest club, quan no es guanya, sempre és negatiu. Volem els tres punts per acabar bé.L’objectiu de l’any passat era posar ordre; el d’aquest any és guanyar títols», va insistir el tècnic.

El Barça continuarà tenint les baixes dels lesionats Jules Koundé, Memphis Depay, Ronald Araujo, Franck Kessié i Sergi Roberto. Mentre que l’Osasuna afronta el duel en el seu millor moment de la temporada i intentarà sumar una victòria de renom que faci oficial la seva candidatura per Europa. Els tres punts sumats a Vigo davant el Celta van suposar un impuls en la moral d’un equip que ha aconseguit reconduir la situació tornant a una essència fomentada per Jagoba Arrasate.

«Sortirem a totes, a posar-nos el vestit de treball. Són físicament forts i requereix intensitat. Si no vas al cent per cent, és quan et lesiones», va comentar Xavi. També va tenir unes paraules per Piqué, que podria fer parella a l’eix amb Andreas Christensen, que va jugar els últims minuts del partit contra l’Almeria, o Eric García, que ja va entrar en l’última convocatòria. A més, hi ha el comodí deMarcos Alonso. «No canviarà molt, cadascú té un rol de lideratge. Trobarem a faltar el Gerard, però això ha passat sempre. Quan se n’ha anat un capità, s’han recol·locat la resta», va afegir al respecte del comiat de Piqué.