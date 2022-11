Els problemes físics van demorar el seu fitxatge pel Bàsquet Girona i, així i tot, quan el club per fi va anunciar la seva arribada a Fontajau, Pierre Oriola va quedar-se tres partits consecutius a fora de la convocatòria. Aíto García Reneses no el veia preparat per competir i repetia constantment que s’havia de tenir paciència amb l’aler pivot. Diumenge passat, en un escenari d’allò més especial per al targarí tenint en compte que ha estat capità del Barça durant molts anys, Oriola va debutar amb la samarreta del Bàsquet Girona al Palau Blaugrana.

La seva estrena amb el club presidit per Marc Gasol no només va significar l’inici d’una nova etapa en la seva carrera esportiva, sinó que també va ser el primer pas per deixar enrere un període de cinc mesos sense jugar per culpa de les lesions. Fins diumenge passat, l’últim cop que Oriola va vestir-se de curt en un partit oficial va ser el 29 de maig quan encara era jugador del Barça. Va ser contra el Gran Canaria, que precisament serà el pròxim rival dels gironins el dissabte 19 de novembre, i va jugar 11 minuts anotant 4 punts. Després d’aquell partit, Sarunas Jasikevicius ja no va comptar més amb ell.

Superats el fi d’etapa al Barça i els problemes físics que arrossegava des de finals del curs passat amb una recaiguda a l’estiu mentre s’entrenava pel seu compte, Oriola va reaparèixer a la pista 161 dies més tard. Ho feia a «casa», tot i que defensant un escut diferent del qual estava habituat.

Aíto, conscient que ha d’anar a poc a poc amb Oriola, va fer-lo jugar tot just 7 minuts en què gairebé no va tenir temps per a res. Algun rebot i gràcies, però l’aler pivot ha d’anar a més i a l’equip li anirà bé tenir-lo al cent per cent. Malgrat que el tècnic és poc partidari de l’aturada de la lliga per les finestres FIBA, segur que jugadors com Oriola o, fins i tot, Josep Franch podran treure profit a la situació per recuperar-se i millorar el seu rendiment.