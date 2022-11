El CPA Olot no va poder guanyar la matinada de diumenge a dilluns el seu 14è campionat del món de patinatge en la modalitat de grups de xou. Escalant, que havia guanyat els títols de Girona, Catalunya, Espanya i Europa, es va veure superat de manera inesperada pel Millennium argentí, i finalment va acabat subcampió. A Buenos Aires el CPA Girona, amb Sinapsis, va quedar tercer, penjant-se la medalla de bronze.

Per la seva part, el conjunt argentí, que competia a casa, va coronar-se amb el ball Treball en equip per whites. És a dir, quatre dels set jutges dels World Skate Games van donar la primera posició a les amfitriones amb més victòries que la resta d’equips. Tant el CPA Olot, amb 130,4 punts, com el CPA Girona, amb 129,7 punts, van aconseguir millor puntuació global que el Millennium, amb 129,3 punts, però les argenties van acabar imposant-se a causa dels whites.