«Que fos al Palau va ser casualitat, però va fer encara més especial el fet de tornar a jugar»

Pierre Oriola (Tàrrega, 1992) somiava despert en les cinc temporades que va jugar al Barça, però l’estiu passat va acabar la seva etapa al Palau de manera inesperada. Encara lesionat, va deixar-se convèncer per Marc Gasol i ara gaudeix del projecte del bàsquet gironí en el seu retorn a les pistes.

Que el debut amb el Girona fos al Palau Blaugrana, va ser premeditat o una casualitat?

Va ser una casualitat. Teníem uns terminis marcats i el partit contra el Barça va ser el que entrava a dins per poder tornar a jugar després de tant de temps. És veritat que no va ser un test fàcil per mi, perquè el rival i el lloc imposaven, però estic content, sobretot per haver pogut tornar a jugar i deixar enrere la lesió a l’esquena que tants maldecaps m’ha donat.

Com es va trobar?

Em vaig sentir bé. Va ser una mica estrany, al principi, estava una mica perdut després de tants mesos sense competir. No és el mateix entrenar que jugar, el ritme no és el que t’exigeix un partit. Em va costar aclimatar-me a la pista i en un moment en què hi va haver dues o tres transicions ràpides, a la tercera jo ha anava ofegat. Dins del que ens havíem marcat estem pel bon camí i tot va com estava previst.

I el component emocional, el va afectar? S’hauria estimat més debutar en un altre lloc?

Que fos al Palau va fer que el moment de tornar a jugar fos més especial, encara. M’hauria agradat tenir alguns partits més de marge per poder haver-hi anat amb un rodatge diferent, però tot i així estic satisfet. Clar que hi havia el component emocional de tornar al pavelló on vaig estar tants anys, davant gent amb qui he compartit moltes coses.

«El projecte del Girona il·lusiona, més amb en Marc i l’Aíto, i la gent sempre respon a Fontajau»

També li ho dèiem per la manera com va sortir del Barça. S’ho havia imaginat d’una altra manera?

La meva sortida del Barça no va ser la que esperava, però les coses van anar així, es van donar d’aquesta manera. També que l’altre dia el Barça tingués un reconeixement amb mi abans del partit va acabar de tancar el cercle. Estic content i feliç pels anys allà, per haver complert un somni, però ara estic absolutament centrat en el Girona.

Va poder parlar amb Navarro, Jasikevicius...?

Vaig parlar un moment amb Navarro, em va preguntar com estava de l’esquena i ja està. També amb excompanys i amb gent de l’staff amb qui havia compartit moltes estones durant els meus anys al Barça.

Què pot aportar al Girona i què hi vol trobar aquí?

L’oportunitat de Girona ha vingut marcada per en Marc Gasol. Soc molt conscient que la proposta és seva i durant tot l’estiu va ser molt pesat, en el bon sentit de la paraula, perquè vingués. I això que no era una cosa fàcil perquè primer m’havia de desvincular del Barça i, després, recuperar-me de la lesió. Un cop tot es va posar en ordre va ser possible. Vinc a aportar la meva experiència, a ajudar als companys en un equip amb gent molt jove i inexperta en aquesta lliga. Estem carregats d’il·lusió i tenim moltes ganes. Això, barrejat amb la presència d’Aíto a la banqueta, ho fa encara més atractiu. També vull tornar-me a sentir jugador, sentir-me important en un projecte.

Fins i tot per algú amb tanta experiència com vostè, superar la lesió no deuria ser fàcil.

No, no ho va ser. Perquè tot just era la meva primera lesió en tota la carrera esportiva, va ser llarga i m’ha donat molts maldecaps. Durant molts mesos no trobàvem la solució, hi havia recaigudes després d’un bon procés de readaptació, però a mi m’ha servit per valorar tot l’esforç que he fet per arribar on he arribat. Ara no em marco objectius més enllà de demà. Durant la lesió em marcava terminis i avui només penso en estar bé ara. El projecte del Girona il·lusiona, la ciutat ho ha posat fàcil perquè l’equip estigui a l’ACB i això es veu amb el pavelló ple cada partit.

Havia jugat mai abans a Fontajau?

Només el partit d’exhibició d’en Marc i en Pau amb diferents estrelles del bàsquet. Jo anava a l’equip d’en Pau. Va ser el primer cop que jugava a Fontajau. Quan estava al junior del Manresa havia vingut a Girona per jugar a Palau contra el Sant Josep.

Quan va fitxar pel Barça va dir que era arriscat, també ho és ara venir a Girona?

En aquell moment per mi era arriscat anar al Barça perquè a València hi estava molt bé. Acabàvem de fer una temporada molt bona i el club em volia renovar. Era la possibilitat de complir un somni, però anar a un club amb el nom i el prestigi del Barça mai no és fàcil ,i per tant, era arriscat. Va sortir molt bé i vaig gaudir molt aquells cinc anys. Arriscat venir a Girona? Ara el que em demanava el cos i, sobretot, el cap, era estar a prop de casa, recuperar-me bé de l’esquena i tenir l’oportunitat de tornar-me a sentir jugador. Aquí hi ha un projecte que des del primer dia m’ha fet sentir un mes. La insistència d’en Marc, com els deia abans, ha fet que jo vingués aquí. No ho vaig trobar arriscat. La realitat és que som un equip inexpert a la lliga, però tenim la motxilla carregada d’il·lusió, de ganes i, sobretot, tenim la idea que l’equip es mantingui a l’ACB i que a poc a poc el projecte vagi creixent.

«En Marc Gasol va ser molt pesat, en el bon sentit de la paraula, perquè vingués. No va ser fàcil»

De petit volia ser com Víctor Valdés i jugar al Camp Nou, fa uns mesos s’hauria pensat poder compartir equip amb Marc Gasol a Fontajau?

Ni molt menys. Fa uns mesos la meva preocupació principal era la lesió. Només volia recuperar-me i tornar a estar bé. No hauria pensat que podria estar a Girona, a prop de casa, compartint vestidor amb un jugador de llegenda com és en Marc. I en un pavelló on la gent sempre ha respost. L’any passat l’afició també va ser clau per a l’ascens, fins i tot estant al costat de l’equip quan va passar una mala ratxa. Ien el moment important, quan hi havia l’ascens en joc, va ser increïble l’ambient del pavelló. Aquest any els abonaments es van esgotar en un dia i per a molts partits de la segona volta pràcticament ja no queden entrades. Tot això fa que el projecte il·lusioni i que, si a sobre són en Marc i l’Aíto, encara sigui més atractiu.

Té ganes ara de debutar a Fontajau?

Sí, en tinc moltes ganes. Els dos partits que he viscut aquí han estat darrera la barrera i no és el mateix. Tenia moltes ganes de jugar contra l’UCAM Múrcia, però els terminis que ens havíem marcat no ho van permetre. Tant de bo contra el Gran Canària pugui ser a la pista i ajudar l’equip a guanyar.

Quan es veurà la millor versió de Pierre Oriola?

És difícil saber-ho, porto molts mesos sense jugar. A l’estiu he treballat però no és el mateix, el ritme de competició s’agafa durant els partits. No em vull marcar ni tempos ni objectius, perquè això ho vaig fer en la meva etapa anterior al Barça i no em va anar gaire bé. Espero que sigui el més aviat possible. Em trobo bé físicament, anem pel bon camí, i només em falta ritme de competició. Més aviat que tard estaré per ajudar el 100% a l’equip.

Tindrà competència a l’equip o quan estigui al 100% pot eclipsar els seus companys?

No, n’hi molt menys, aquí hi ha molta competència. Hi ha molts nanos joves i de qualitat. En la meva posició tant Miletic com Prkacin, com Sorolla, com en Marc, que és un cas a part perquè és el nostre jugador franquícia, i hi podríem sumar també l’Èric Vila, són molt bons. Entrenen i treballen dur. No serà fàcil arribar, tornar a trobar el ritme i entrar en la dinàmica de l’equip. Però aquesta és una competició sana. No crec que em pugui relaxar quan recuperi la meva millor versió pel fet d’haver vingut aquí amb el cartell d’exjugador del Barça. Per res tindré el lloc assegurat. El treball del dia a dia farà que l’entrenador decideixi qui ha de tenir més minuts o no.

«He firmat per un any perquè soc conscient que he estat molt de temps a fora, però estaré encantat de la vida si continuo aquí»

Les quatre derrotes inicials van fer mal i els dos triomfs contra Betis i UCAM van revifar els ànims. Es pot pensar en alguna cosa més que la permanència?

No vull ser tampoc qui no faci somiar la gent. Soc molt ambiciós. Com més amunt estiguem millor. Som nous a la lliga i molts jugadors no coneixen el que exigeix l’ACB, ni la majoria d’equips. En aquest sentit som inexperts però ens hem d’anar marcant objectius. El primer ha de ser la permanència, assolir-la el més aviat possible. Després, perquè no, somiar amb d’altres objectius com quedar el més amunt a la classificació o intentar jugar a Europa l’any que ve. Hem de ser realistes i pensar, abans que res, en la permanència.

Per quants anys ha firmat? Es veu fent una carrera llarga a Girona?

L’objectiu és tornar-me a sentir bé i posar-me a to, ajudant el club al màxim. Aquí tinc un projecte de futur molt bo, perquè quan apostes per gent jove tens clar que això pot anar cap amunt, i, a més a més, si hi ha en Marc com a jugador i com a president. Tot el que es fa a la pedrera, amb tants equips, i l’activitat social fan que això sigui un gran projecte. He firmat per un any perquè també soc conscient que he estat molt de temps a fora. Si la situació es dona i puc seguir molts més anys aquí, encantat de la vida.