Passi el que passi demà al Santiago Bernabéu, encara que el Reial Madrid guanyi clarament el Cadis, el Barça ja sap que afrontarà l’aturada de la Lliga al capdavant de la classificació de Primera Divisió. I és així perquè anit va sobreposar-se a un munt d’obstacles tot protagonitzant una gesta que serveix perquè reforci el seu lideratge. Una victòria «de caràcter», com ho definia el migcampista Pedri, poc després del xiulet final. L’equip de Xavi va haver de capgirar un marcador advers i remar durant molts i molts minuts amb inferioritat numèrica perquè Lewandowski va ser expulsat a la mitja hora de joc. Els gols del mateix Pedri i de Raphinha van ser determinants per explicar tres punts que valen el seu pes en or.

No era pas gens fàcil guanyar l’Osasuna, que està signant una excel·lent temporada, i menys fer-ho al Sadar. I semblava que el Barça no se’n sortiria, perquè la posada en escena no va ser gens bona. David Garcia va marcar ben aviat en un gol molt protestat pels jugadors del conjunt blaugrana a l’entendre que Marcos Alonso havia sigut objecte de falta en la mateixa jugada. Gil Manzano ho va passar per alt i minuts més tard li ensenyaria la vermella a Lewandowski. Més problemes pels catalans, que tenien una hora al davant per intentar un miracle contra un rival que s’acostava amb perill. Però el que són les coses. Pedri va empatar només tornar dels vestidors, Osasuna va fer un pas enrere i Raphinha, en el 85, va donar-li l’estocada definitiva a un partit vibrant i elèctric. El punt final de la carrera esportiva d’un Gerard Piqué que, tot i ser suplent, va ser expulsat al descans per protestar.