L’Espanyol confia fer encara més bo el punt sumat el cap de sertmana passat al Metropolitano contra l’Atlètic (1-1) avui a Cornellà (20:00) davant el Vila-real. Diego Martínez té les baixes per lesió de Pedrosa i Rubén Sánchez i, de Cabrera, sancionat. Per la seva banda, els de la Plana arriben amb molts dubtes d’ençà de l’arribada de Quique Setién en el lloc d’Emery. La plantilla es va reunir ahir dues hores amb Setién per analitzar la situació.