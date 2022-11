La selecció mexicana va per feina i ja fa dies que està instal·lada a les instal·lacions del PGA Catalunya, on va arribar dimarts de la setmana passada, per preparar el Mundial de Qatar 2022. L’estada de l’equip que dirigeix Gerardo Tata Martino a terres gironines contempla dos partits amistosos a Montilivi, on aquesta nit es disputarà el primer contra Iraq (21.00, Esport3). L’altre serà dimecres de la setmana vinent davant Suècia (20:30 hores).

Els mexicans van poder entrenar-se ahir a la tarda a l’estadi blanc-i-vermell per preparar el partit, tenint en compte que no hi haurà lliga fins que acabi el Mundial. El Girona va disputar divendres passat l’últim partit a Montilivi abans de l’aturada amb una gran victòria contra l’Athletic i ahir jugava a Elx. «Fa diversos mesos que teníem clar de venir a Girona, no només per l’estadi sinó per l’hotel i el lloc d’entrenament (La Vinya). Crèiem que era el lloc oportú per preparar el Mundial i ara n’estem convençuts. Aquí tenim tranquil·litat, privacitat i qualitat per parlar exclusivament de futbol», va comentar Tata Martino. El seleccionador va reconèixer que és un afortunat perquè «hi ha molt poques seleccions que portin més de deu dies entrenant amb 20 jugadors». «M’agradaria tenir els 31, però, així i tot, estic content», va afegir ahir des de Montilivi.

Mèxic no ha pogut viatjar a Girona amb tot el grup al complet perquè a Europa encara hi ha competició, però avui es podran veure jugadors destacats com César Montes (amb interès de l’Espanyol), Guillermo Ochoa o Héctor Herrera. El migcampista del Betis Andrés Guardado no ha arribat encara, mentre que el davanter del Sevilla Tecatito Corona està totalment descartat pel Mundial. «No s’assemblarà al primer partit contra Polònia, però aquest amistós ens anirà bé per agafar ritme. Tots els futbolistes volen ser al Mundial i hem de ser recíprocs», va concloure Tata Martino.