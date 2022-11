Ha tingut un punt surrealista i tot. Montilivi ha acollit aquesta nit -ho tornarà a fer dimecres de la setmana vinent amb motiu de l’amistós contra Suècia- la selecció mexicana que dirigeix Gerardo Tata Martino per disputar un partit preparatori davant Iraq de cara al Mundial de Qatar 2022 que començarà a partir del pròxim 20 de novembre a Doha i que enfrontarà els mexicans a l’Argentina de Messi, la Polònia de Lewandowski i Aràbia Saudita (grup C).

L’estadi del Girona s'ha traslladat a Mèxic per un dia. L’essència era la mateixa, amb una altra nit freda, però l’ambient era molt diferent al qual estan habituats els gironins. Començant pels panells publicitaris, que destacaven amb el color verd pi per damunt del vermell de la grada. O per la llista de música que sonava en la prèvia amb una barreja entre els últims temes del moment i ranxeres. Com no, Cielito Lindo no va faltar. Tampoc va fallar l’speaker, amb un discurs en castellà i paraules típiques del país del taco. Ni els barrets de charro o les màscares de lluita lliure. A tot això, cal afegir-hi l’afició iraquiana que ha vingut a animar els seus.

Eren pocs, però es feien notar. Un miler d'espectadors han presenciat el Mèxic-Iraq, la majoria era gent de cadascun dels països que ha aprofitat que la seva selecció jugava a Girona per apropar-s’hi des de Barcelona, França... Alguns fins i tot els acompanyaran a Qatar. No han deixat d’animar durant tota l’estona i els mexicans, fins i tot, han pogut celebrar un gol matiner de Vega. Abans de l’inici del partit s'ha fet un reconeixement al porter Guillermo Ochoa, que amb 130 partits és el que ha tingut més aparicions al conjunt mexicà.