Espanya ha fet un pas gegant per accedir a les semifinals de la Billie Jean King Cup en imposar-se al Kazakhstan amb les victòries de Nuria Párrizas davant Julia Putintseva per 6-4, 2-6 i 7-6 (5) i de Paula Badosa davant Elena Rybakina per 6-2, 3-6 i 6-4.

L'eliminatòria es presentava a cara o creu per a Espanya perquè si el Kazakhstan guanyava, s'assegurava el pas a les semifinals, a l'haver vençut en la jornada inicial a la Gran Bretanya (2-1). La victòria espanyola obre les portes a una classificació que s'haurà de certificar aquest dijous amb un triomf davant el fràgil equip britànic, sense Emma Raducanu, campiona del US Open 2021, absent per lesió. Una derrota provocaria un triple empat a un punt i obligaria a treure la calculadora.

Badosa (13a mundial), que debutava en aquesta competició amb la tranquil·litat del primer punt guanyat per Párrizas, ha hagut de patir abans d'aconseguir el segon punt per a Espanya davant l'última campiona de Wimbledon, malgrat començar dominant el partit en emportar-se el primer set en tot just mitja hora. La tenista catalana ha necessitat 2 hores i 6 minuts abans de desfer-se de Rybakina (22a mundial).

En el primer partit Párrizas es va imposar en una batalla de 2 hores i 43 minuts decidida en el 'tie-break' del tercer set. La tenista granadina (72a mundial) va sorprendre amb una sortida espectacular guanyant quatre jocs seguits i col·locant-se 5-1. Un avantatge davant una Putintseva que encadenava errors (17) i es desesperava. La tenista kazakh va reaccionar per acostar-se fins al 5-4, però no va evitar cedir el primer set.

Putintseva va aconseguir estabilitzar el seu joc per apuntar-se la segona mànega i semblava que encarrilava el partit del seu costat quan va prendre avantatge de 2-0 en la tercera i definitiva. Però Putintseva va cedir el seu servei i els dimonis del mal joc van tornar al seu cap. Párrizas, no ho va desaprofitar. Va mantenir la seva regularitat, es va aferrar a la pista, valenta, decidida i, recolzada en el seu 'drive', un martell implacable, va donar la volta al marcador per col·locar-se 5-3 i sacar per tancar el partit.

Putintseva es va regirar per salvar els primers quatre 'match points' i col·locar-se amb 6-5 d'avantatge. Parrizas va salvar el seu servei en blanc i, en el 'tie-break' definitiu, la granadina ja no va deixar escapar la victòria malgrat que Putintseva va reduir un avantatge de 5-2 fins al 6-5. La tenista kazakh, enfadada, trencava la seva raqueta, després de llançar fora de les línies l'última pilota.