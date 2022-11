L'Spar Girona ha perdut el primer partit a l'Eurolliga després de caure en la seva visita al Kangoeroes Mechelen en un duel en què les flamenques s'han imposat gràcies a la imponent figura de les seves pivots: Bertsch i Morrison. La remuntada de l'Uni al tercer quart ha quedat anul·lada amb l'aparició d'una encertadíssima Berkani des del perímetre que ha esborrat les opcions de les gironines.

Les belgues han arrencat la trobada posant pilotes interiors perquè les seves pivots, Morrison i Bertsch, finalitzessin des de sota el cèrcol. Tot això ha imposat un ritme trepidant que les catalanes han seguit a ralentí fins que un parcial de 6-0 ha obligat Bernat Canut a demanar temps mort. L'Spar Girona ha apretat en defensa i Shay Murphy ha aparegut per a sostenir l'anotació de les gironines que, tot i l'esforç de la nord-americana, han acabat el primer quart vuit punts per sota (24-16).

Un bonic duel sota el cèrcol entre Tolo i Bertsch ha donat pas al segon quart. Les gironines han incrementat el nivell d'agressivitat en defensa. Un fet que, sumat al domini del rebot ofensiu i a les transicions ràpides, ha permès a les catalanes ressorgir i col·locar-se a un punt (26-25). Però Bertsch i Morrison, de nou, han fet de la zona el seu regnat per tornar a fer enlairar a les seves. Sense claredat en les accions ofensives, l'entrenador visitant ha apostat per treure a la benjamina base del grup, Faustine Parra. Les belgues han continuat fent el seu joc i l'Spar Girona, amb percentatges d'anotació molt baixos, ha marxat al descans a deu punts dels seus rivals (39-29).

Després del descans les visitants han començat amb bon peu. Un parcial de 0-11 les ha tornat a posar dins el partit amb dues grans accions de Cornelius i Tolo. Les belgues s'han quedat seques i després de cinc minuts sense anotar, l'Spar Girona s'ha posat per davant. Les locals s'han ofuscat per complet i Irati Etxarri, com un vendaval, han començat a lluir el seu rang de tirs. Davant els dubtes, el Mechelen ha optat per una solució efectiva: pilota a Bertsch. Resimont i Berkani han despertat des del perímetre amb dos triples consecutius que han noquejat l'Uni al final del tercer quart.

Les catalanes han ressorgit de la mà de Drammeh per col·locar-se a quatre punts. Però sense encert exterior, les locals han aprofitat una dubtosa falta i un rebot ofensiu per a col·locar-se, de nou, vuit per davant (62-54). Un triple de Drammeh a quatre minuts del final feia somiar a les de Canut amb la remuntada, però Berkani ha aparegut per a anul·lar les opcions de les catalanes amb un festival de triples i forçant una personal que ha desmoralitzat i sentenciat a l'equip català (72-62) a falta 180 segons per a finalitzar la trobada. Murphy ha encertat un triple que ha maquillat el resultat final i el Spar Girona torna a Catalunya amb la seva primera derrota en Eurolliga sota el braç.