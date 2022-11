L’Espanyol va perdre ahir contra el Vila-real amb un gol en pròpia porta de Lecomte (0-1), que va permetre la primera victòria de l’era Setién al conjunt groguet. El conjunt blanc-i-blau va generar moltes ocasions de perill, però no aconseguia marcar igual que tampoc ho faria el Vila-real. En una acció estranya, Lecomte va marcar-se en pròpia al minut 64. A partir d’aquí, l’Espanyol va reaccionar per tancar als de Setién a la seva àrea sense, això sí, aconseguir superar la porteria de Rulli. En conseqüència, el Vila-real respira després d’una mala ratxa i l’Espanyol haurà d’estar pendent avui del Celta per saber si arriba o no a l’aturada en la zona de descens.