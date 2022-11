Situació inèdita. També benvinguda a Fontajau. L’Spar Girona té l’oportunitat de guanyar no només el tercer partit consecutiu a l’Eurolliga, sinó el tercer després de les tres primeres jornades de la competició. Superats els dos primers exàmens, i amb nota, contra Landes i Schio, l’Uni afronta un altre dels molts reptes que encara té per davant. Després de tastar l’amargor de la derrota a la Lliga, diumenge a la pista del Casademont Saragossa, la primera oportunitat per reaccionar arriba aquest mateix vespre (20:30 hores) i contra un rival que, al contrari que les gironines, encara no s’ha estrenat perquè ha ensopegat per partida doble en aquest mateix campionat. El Kangoeroes Mechelen, un equip de la ciutat de Malines, al nord de Bèlgica, és però un adversari complicat. Com tots, en aquest torneig. «Tots els rivals tenen molt de talent i solucions, això és l’Eurolliga», s’afanya a recordar Bernat Canut. I té tota la raó del món. Nou test a superar, per tant, amb un premi llaminer. Mantenir la imbatibilitat, fer un pas més per intentar lligar la classificació pels quarts de final i guanyar-se, una mica més encara, el respecte de tothom.

Tocarà regnar enmig de la bogeria perquè el Mechelen, com avisa Canut, «juga moltíssimes possessions» i és un equip «molt vertical» que domina el rebot ofensiu i que no s’ho pensa dues vegades. «La primera opció que troba en atac la sol executar». Així s’explica que, tot i ser el penúltim del grup i no haver guanyat encara, ha anotat ja 140 punts. Això té però també una contrapartida, perquè les belgues presenten la pitjor defensa del seu grup, amb 170 punts encaixats. «Aquesta bogeria de vegades els surt malament però en d’altres, els va molt bé». Per tant, i amb «ganes de refer-se de la derrota a Saragossa» de fa pocs dies, les jugadores de l’Uni tenen clara la consigna. A la pista i també a nivell emocional. «Juguem cada dos per tres i sabem que viurem molts alts i baixos, pel que no ens hem d’emocionar amb les victòries ni tampoc caure molt avall quan perdem».

La diferència a la classificació poc o res hi dirà la seva un cop comenci el duel. «No és cap trampa, estem parlant de l’Eurolliga. Serà trampa si no sortim amb el nivell d’exigència que requereix aquesta competició. Ens prenem aquest partit com si fos tant o més difícil que enfrontar-nos al Landes o a Schio». Canut, que tindrà a tota la seva plantilla disponible a excepció de la lesionada Nora Galve, enumera alguna de les amenaces del Mechelen, que compta amb armes interessants per dins i també per fora. Ziomara Morrisson, Moran Bertsch, Laure Resimont o Lisa Berkani en són algun dels exemples. Nova prova a superar, per tant, abans de rebre dimarts la visita del Sopron. Un altre dels gegants d’Europa. Dels molts que hi ha.