Adeu a Josep Corominas, el president «total»

Ja fos de president, de vicepresident, de vocal o en qualsevol paper que calgués Josep Corominas mai va tenir un no per al Banyoles. Si calia, obria expressament una sala del seu hotel, Mirallac, per negociar directament i al costat del camp els fitxatges de jugadors i entrenadors. Un home entregat al Banyoles, que des de dilluns plora la seva mort, amb 75 anys. Corominas va ser president del club en dues etapes, del 1983 al 86 i després, al 2002 va fer un pas endavant arran de la mort de Lluís Plaja i va estar-se al càrrec fins al 2006. Entremig, mai va deixar de ser directiu de facto o a l’ombra i ajudar i col·laborar amb el que fos en benefici del club de la seva vida. A més a més, també va ser regidor a l’Ajuntament.

«Ha quedat més que palès que estimava moltíssim el Banyoles. La seva feina va tenir un efecte molt positiu cap a l’entitat, que va viure l’època daurada a Tercera sota la seva gestió», explica Pau Teixidor, actual president del club. Teixidor, exjugador del club sota el seu mandat recorda el vincle «especial» que hi tenia. «Jo era de la casa i a ell li feia molta il·lusió sempre que pugéssim nanos de baix, que era molt difícil llavors» recorda l’ara president que es desfà en elogis cap a la tasca de Corominas al Banyoles. «Tant de bo n’hi hagués més e gent com en Josep, que de manera altruista va ajudar a construir la història del club. És una pèrdua molt sentida». En la mateixa línia s’encamina el discurs de l’Ajuntament cap a la figura de Corominas. El regidor Jordi Congost, també exjugador del club amb Corominas a la directiva, el recorda. «Era una persona molt respectada i estimada en tots els àmbits de la ciutat. Hi ha la consideració unànime per part de tothom que el coneixia que era una molt bona persona», diu. Congost subratlla el valor de la feina de Corominas al club. «Ho va ser tot al Banyoles. President molts anys i després un gran col·laborador i directiu molts més», diu mentre recorda que «els bons anys del Banyoles en les categories altes les va viure intensament i implicat en primera persona». El regidor lamenta profundament la pèrdua d’una figura que va tenir «una gran implicació social al municipi que va anar més enllà del futbol».