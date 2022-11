El dia més esperat ha arribat i Luis Enrique ha revelat la seva llista de 26 jugadors per al Mundial de Qatar, que s’inaugura el 20 de novembre. Ansu Fati, l’últim nom que ha esmentat el tècnic en la seva intervenció, és la nota més destacada d’una llista sense grans sorpreses, en la qual també s’hi ha colat el valencianista Hugo Guillamón. La llista compta amb set blaugranes (Alba, Eric Garcia, Busquets, Pedri, Gavi, Ferran Torres i Ansu Fati) i dos madridistes (Carvajal i Marco Asensio).

L’equip blaugrana tornarà a ser la base de la selecció, amb una medul·lar titular que podria ser íntegra del Barça (Busquets, Gavi, Pedri). Balde, que havia entrat en les últimes especulacions, en queda finalment fora. Ansu Fati hi ha arribat a temps. «M’ha quedat una llista espaterrant», ha proclamat Luis Enrique. Iñigo Martínez, Aspas, Canales i Sergio Ramos són algunes de les absències destacades.

La llista completa és la següent:

Porters: Unai Simón, Robert Sánchez i David Raya.

Defenses: Carvajal, Azpilicueta, Eric Garcia, Hugo Guillamón, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba i Gayà.

Migcampistes: Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri i Koke.

Davanters: Ferran Torres, Nico Williams, Yeremi Pino, Morata, Marco Asensio, Sarabia, Dani Olmo i Ansu Fati.

Quota de 26

Espanya s’enfrontarà amb Costa Rica el 23 de novembre, jugarà el segon duel contra Alemanya el 27 i acabarà la fase de grups contra el Japó l’1 de desembre. En aquesta ocasió, Luis Enrique ha esgotat la quota de 26 jugadors, no com a l’Eurocopa, que en va convocar 24. En aquest Mundial no s’han de descartar jugadors abans dels partits i tots podran seure a la banqueta, cosa que no era possible en el torneig continental.

Finalment, segons el reglament de la FIFA, les seleccions podran substituir els jugadors que no puguin competir a causa d’una lesió o malaltia greu fins a 24 hores abans del seu primer partit en el Mundial. Els substituts no han d’estar inclosos obligatòriament en la llista provisional.