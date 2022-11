El Madrid va certificar una victòria tan necessària com aspra. El partit va confirmar que Ancelotti té un problema amb la Neymarizació de Vinicius, que es va desconnectar del partit per a perdre’s en una mar de protestes i guerres amb els defensors rivals. I el partit va haver de ser resolt per un cop de cap de Militao i un remat de Kroos davant un Cadis més agre que esmolat que li va posar emoció al final amb el gol de Lucas Pérez. Així es tanca la Lliga fins a l’últim dia de l’any, quan es disputarà la 15a jornada, amb el Barcelona defensant merescudament el lideratge després de veure com el Madrid es deixava anar en albirar el Mundial a l’horitzó.