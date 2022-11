El Bàsquet Girona va voler donar ahir visibilitat a la modalitat en cadira de rodes i, d’aquesta manera, un equip format per jugadors de la plantilla ACB (Quino Colom, Máximo Fjellerup, Pierre Oriola, Kameron Taylor i Ondra Hanzlik) van protagonitzar un partit contra el Rehagirona, la secció del club en aquesta modalitat. L’objectiu, visibilitzar una manera diferent de viure l’esport i normalitzar la situació que viuen les persones amb discapacitat física.

«Em sembla molt bé que es doni suport a aquesta manera de jugar a bàsquet. Crec que és molt important fer accions d’aquest tipus i normalitzar un esport que està present en moltes ciutats», va explicar un dels protagonistes del duel, Ondraj Hanzlik. Aquesta setmana l’ACB s’atura pels partits de seleccions (avui, per exemple, Espanya s’enfronta a Itàlia amb Èric Vila a la convocatòria), i a banda de l’aler pivot també han marxat Miletic i Prkacin.

L’acció, segons va explicar el club, s’emmarca dins de l’acord de col·laboració entre Rehagirona (una empresa que ofereix solucions integrals d’alta qualitat per a la mobilitat activa) i el Bàsquet Girona, que va començar la temporada passada, quan es va adoptar aquesta denominació per a l’equip en cadira de rodes.

Per als integrants de la plantilla ACB descobrir aquesta pràctica va ser tota una experiència. Igual com per als membres del Rehagirona, que van poder competir contra jugadors contrastats a la Lliga Endesa. El partit es va disputar a la pista central de Fontajau, en una jornada d’entrenament diferent aprofitant l’aturada de la competició.