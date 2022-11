Enfonsat a la classificació i sense trobar solucions, l’Olot ha decidit canviar de rumb i de paradigma per intentar salvar la categoria, ara que encara hi ha marge per redreçar el rumb. Manix Mandiola era destituït el dimecres i la directiva que encapçala el president Joan Agustí, amb Sergi Raset al capdavant de la direcció esportiva, s’han decantat per un relleu que trenca amb l’estil i la idea per la qual s’havia apostat fins ara. Jonathan Risueño és l’escollit. Un entrenador força més jove que l’anterior -té 39 anys- i també amb menys recorregut -ha entrenat L’Hospitalet i el Bogotà de Colòmbia-, alhora que proposa un futbol menys pràctic i més ofensiu, de cara a barraca. Debutarà demà mateix, en el partit de Copa contra el Llevant, i no s’estrenarà a la Lliga fins la setmana vinent, però ahir ja va dirigir el seu primer entrenament poca estona abans de ser presentat.

Risueño, que continua comptant amb Iñigo Arriola com a mà dreta, es mostrava il·lusionat d’afrontar aquest nou repte en una carrera esportiva que compta, de moment, amb dos èxits interessants: l’ascens de L’Hospitalet a Segona B -tot i perdre la categoria un curs després- i la consecució de la Copa Catalunya amb l’equip riberenc. Arriba amb les idees clares per posar-se al capdavant de «futbolistes que m’agraden molt», dels quals «en conec més o menys un 98 per cent d’ells». Satisfet també de treballar envoltant d’unes bones instal·lacions i al servei d’una «afició molt identificada», es mostrava «content amb aquesta nova oportunitat». Desgranava també quina és la seva idea i quins ingredients vol traslladar a l’Olot perquè l’equip millori, alci el vol i aconsegueixi la permanència. «Hem de ser ordenats i sòlids en defensa, perquè si no és molt difícil guanyar. Ens toca ser agressius, guanyadors en els duels individuals, i tenir jerarquia sobretot a casa. Els meus equips solen tractar bé la pilota, superant línies i sent verticals. Ara toca implementar aquests automatismes». Se li gira feina a Risueño, que l’agafa amb ganes i optimisme.