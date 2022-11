A Quintanar del Rey ho tenen tot a punt per rebre aquest diumenge al migdia el Girona en la primera ronda de la Copa del Rei. Per a ells és un partit històric, representa la primera vegada que s'enfrontaran a un Primera divisió i, a més, ho podran fer a casa, a l'estadi de San Marcos. La instal·lació ha rebut una sèrie de millores reclamades per la Federació i també ha ampliat l'aforament dels 1.800 als 2.500 espectadors. La previsió és que el camp s'ompli. El club, a més a més, ha fet un vídeo motivador amb una cançó d'Antonio Orozco, «Giran y van», amb una tonada que destaca «el sueño perfecto y el esfuerzo nos llevarán».