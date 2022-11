El diputat d’Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef, i el vicepresident segon, Albert Piñeira, van presentat ahir al saló de sessions de la corporació la Taula de l’Esport Adaptat. Es tracta de la cristal·lització d’una iniciativa de la Diputació que té com a objectiu principal consolidar un marc de treball conjunt en el sector esportiu adaptat per la necessitat d’establir un entorn permanent de col·laboració.

El treball realitzat en el Pla Estratègic de l’Esport Adaptat a les comarques gironines va servir com a punt de partida per a la creació de la Taula de l’Esport Adaptat. El 7 % dels habitants de les comarques gironines (en concret, 51.883 persones) pateixen algun tipus de discapacitat. Durant el 2021, Atlas Consulting va portar a terme un estudi sobre l’esport adaptat a la demarcació de Girona. Basant-se en enquestes a ajuntaments, entitats i associacions, es van extreure conclusions sobre les necessitats d’aquest col·lectiu.

La Taula de l’Esport Adaptat de Girona la presideix el diputat d’Esports, Jordi Masquef, amb Albert Piñeira com a vicepresident. Està integrada pels també diputats de la Diputació de Girona Josep Piferrer i Teresa Brunsó, així com per representants d’organismes autònoms i ens vinculats de la corporació (Dipsalut, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona). També en són membres nats, entre d’altres, la Secretaria General de l’Esport, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) i la Càtedra d’Esport i Educació Física de la UdG.