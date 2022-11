Males notícies per a Bernat Canut. Quan falten menys de quatre hores per al partit davant l'Spar Gran Canaria, l'Uni Girona ha anunciat la baixa de Binta Drammeh per una ruptura de grau I del múscul psoes ilíac esquerre. S'estima que la jugadora sigui baixa durant els pròxims 15 dies, pendent de l'evolució de la seva lesió.