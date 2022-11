La il·lusió de la Copa per fer net

Avui a Olot ha de ser festa grossa. La visita aquesta tarda del Llevant de Segona Divisió amb motiu de la primera roda de la Copa del Rei (17.00 hores / Esport3) il·lusiona un equip en hores baixes -els garrotxins són penúltims del seu grup a Segona Federació- i que intentarà fer net coincidint amb l’estrena a la banqueta de Jonathan Risueño. La carta de presentació del nou entrenador estarà condicionada per l’entitat del rival, d’allò més temible, que és quart classificat a Segona i un clar aspirant a l’ascens, però tot i així serà un dia d’aquells per a la història. El Municipal farà patxoca i s’espera una bona entrada, tenint en compte que els socis tenen l’entrada gratuïta i que té un preu de 15 euros per al públic general. L’ocasió s’ho val.

«Serà la primera pedra per demostrar què és l’Olot. Aquí la gent pressiona, tenim una afició que sempre ens anima i es mostra respectuosa amb el rival. Jugar contra el Llevant és un bon inici per començar a créixer. Plantejarem el partit per guanyar i passar l’eliminatòria. No tenim cap por perquè al futbol pot passar de tot», va dir Risueño. El tècnic va insistir en les possibilitats del conjunt garrotxí: «Vull veure un equip reconeixible, que competeixi i surti a guanyar. Crec que ho podem fer. He preparat el partit així i no es tractarà de provar coses pel canvi d’entrenador. Volem ser un equip que costi, sigui el rival que sigui».

Risueño tindrà les baixes de Carles Mas, Albert Blázquez i Marc Castells, a més dels dubtes d’Uri Ayala i Josep Cerdà, que arrosseguen molèsties. «Es començarà a veure l’estructura de l’equip i com volem estar al terreny de joc», va afegir.

Aquest serà un partit especial per a Jordi Xumetra, ja que, abans de fitxar per l’Olot i passar pel Saragossa, va jugar tres temporades seguides al Llevant en la seva única experiència a Primera Divisió (2013-2016).

El respecte del Llevant

El conjunt granota és el clar favorit a passar de ronda, però sempre hi pot haver una sorpresa com va dir Risueño. En aquest sentit, l’entrenador del Llevant, Javi Calleja, va alertar als seus jugadors que «tot partit és important i haurem d’estar al 100%, sigui el rival que sigui». «Ens ho prenem amb molta serietat i respecte cap al rival. L’Olot intentarà donar el màxim i buscarem el millor onze possible», va comentar. El porter titular serà Joan Femenías, mentre que a la plantilla hi ha l’extrem de Bàscara, Roger Brugué, i l’ex del Girona, Enric Franquesa.