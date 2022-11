El Llevant no dona cap opció a l'Olot (0-4)

El Llevant ha atropellat a l'Olot (0-4) i l'ha eliminat de la Copa del Rei. Els valencians han estat un autèntic vendaval ofensiu a la primera part, en la qual han sentenciat l'enfrontament amb quatre gols. Soldado, per partida doble, Pubill i Aimar, en pròpia porteria, han estat els autors dels gols.

Cap marge per a la sorpresa ha deixat el Llevant al Municipal d'Olot. L'equip granota ha encarrilat i sentenciat a la primera meitat. Cinc minuts ha durat la igualtat al marcador. Soldado ha caçat dins l'àrea un rebot d'una combinació entre Wesley i Cantero i ha batut a Batalla. No era una sorpresa perquè el Llevant ja havia avisat a l'equip garrotxí. Batalla havia blocat un xut a Wesley i Callís havia salvat una 'picadeta' de Cantero, prèvia passada del gironí Brugui, per evitar el primer gol.

No ha trobat solucions l'Olot per aturar el joc ofensiu llevantinista. Amb una barreja entre titulars i suplents, però tots ells jugadors de primer nivell, el Llevant ha generat perill en gairebé cada internada. Wesley descarregava cada pilota que rebia i Cantero era un autèntic punyal per la banda esquerra. Martínez, Pepelu o Brugui se sumaven a la festa. Sense pilota, els garrotxins patien massa. Soldado ha tornat a demostrar una vegada més perquè amb 37 anys continua marcant gols. El veterà davanter s'ha acomodat amb el pit una passada bombejada de Pablo Martínez per acabar engaltant un xut inabastable per Batalla. El perill dels visitants feia pensar que els gols no acabarien aquí i, fins i tot, que el resultat era curt.

L'atac i gol dels homes de Javi Calleja no ha parat i els blaugranes ha continuat fent mal a una defensa olotina desbordada. Pubill, emportant-se una pilota dividida amb sotana inclosa, ha firmat el tercer amb un potent xut a l'esquadra. Superat en tots els aspectes del joc, la sort tampoc ha acompanyat a l'equip de Risueño en aquesta jugada. El favoritisme del Llevant, dues categories per sobre l'Olot, era ben palès, però excessiu sobre el camp. Els locals només deixaven pinzellades inofensives en atac. La pilota parada i el desequilibri de Saïdou Bah per banda dreta, una de les novetats de l'onze, era les úniques armes per intentar generar perill.

Amb un tres a zero al marcador, encara faltava una estocada més. Aimar s'ha marcat en pròpia porteria en intentar evitar la rematada de Cantero en una ràpida transició dels de Calleja. Era el minut 35 i el partit estava vist per sentència. A cinc minuts del descans, els olotins han estat a punt de reduir distàncies, però Femenías ha tret una mà excel·lent a un potent xut d'Urri des de fora l'àrea.

Sense opcions en l'enfrontament, l'exercici de l'Olot a la segona meitat era evitar que la golejada fos més escandalosa. A part, l'equip necessitava continuar agafant les noves idees del projecte de Risueño de cara la lliga. El pas pels vestidors no ha alterat la tendència del partit. De fet, Wesley ha estat a punt de fer el cinquè. Pereira ha tret la rematada mossegada del davanter brasiler sota pals. Soldado l'havia deixat sol amb un desplaçament, demostrant perquè Calleja l'havia decidit situar d'enllaç, per darrere la referència, i no de punta. També s'ha deixat veure l'Olot amb intents llunyans d'Ot Serrano i Coris. Risueño ha aprofitat per moure la banqueta, donant entrada a Forgas, Terma i el mateix Coris per continuar provant jugadors. Amb el pas dels minuts, el Llevant ha aixecat el peu de l'accelerador.

En un error en la sortida de pilota dels valencians, Urri ha recuperat i ha tornat a posar prova Femenías. El porter ha aturat en dos temps en una de les poques aproximacions. Perdent protagonisme a la segona meitat, Bah ha acabat substituït per Forés. A poc a poc han anat passant els minuts en un partit cada cop més pla i sense ocasions. Ja sigui perquè el Llevant ha baixat el ritme, o bé perquè l'Olot ha millorat la seva versió, el duel ha mort lentament. La Copa del Rei s'acaba a la Garrotxa i ara només queda centrar-se en la lliga per revertir la delicada situació i el partit de Copa Catalunya.

FITXA TÉCNICA

Olot: Batalla, Aimar, Ot Serrano (Manzano m.77), Eloi Amagat (Coris m.56), Callís, Gonzalo, Urri, Xumetra (Terma m.56), Busquets (Forgas m.56), Bigas i Saïdou Bah (Forés m.66).

Llevant: Femenías, Franquesa, Pier, Pablo Martínez (Montiel m.76), Wesley (Redón m.76), Pepelu (Iborra m.63), Soldado (Bouldini m.63), Cantero, Brugué, Pubill i Giménez.

Àrbitre: Busquets Ferrer. Va amonestar els locals Urri i Bigas.

Gols: 0-1, m.6: Soldado; 0-2, m.26: Soldado; 0-3, m.32: Pubill; 0-4, m.35: Aimar (p.p).