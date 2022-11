Victòria treballada de l'Uni davant un combatiu Gran Canària que ha obligat les catalanes a forçar la pròrroga. Després de dues derrotes consecutives (Saragossa i Mechelen) i amb el cansament començant a fer-se notar per l'acumulació de partits, l'Spar Girona ha aconseguit tallar la mala ratxa i vèncer un partit que s'ha complicat en diversos moments.

L'Spar Girona ha entrat al partit amb ganes d'oblidar les dues últimes derrotes i no ha trigat a imposar-se en el marcador. Les gironines han arribat al partit amb un efectiu menys en anunciar-se la lesió de Binta Drammeh, que estarà allunyada de les pistes les pròximes dues setmanes a causa d'una lesió al psoes. Les de Bernat Canut han desaprofitat un avantatge de vuit punts i les locals li han donat la volta al marcador (14-12) al final del primer quart.

Laura Antoja ha aplaudit amb efusivitat quan el seu equip ha començat a trobar a les seves jugadores interiors després de tres minuts de sequera anotadora. Les visitants han sortit de la nebulosa inicial i han començat a encadenar jugades positives que els han permès posar-se per davant (21-23). Quan semblava que les gironines podien començar a posar velocitat de creuer, Sika Koné ha encistellat un gran 2+1 que ha tornat a empatar el partit (27-27).

Després del descans, l'Spar Girona ha posat la cinquena i amb un parcial de 4-11 s'ha distanciat amb facilitat (33-45). Amb un còmode coixí a la seva esquena, les catalanes han començat a deixar-se anar en atac. Quan semblava que les visitants tancaven el partit, Redmon i Koné han aparegut per a tornar a ficar a les canàries dins del duel (45-50).

El partit ha agafat velocitat i això ha beneficiat a les visitants fins que Holesinska (27 punts) ha començat a lluir el seu rang de tirs per retallar distàncies i posar al seu equip a quatre. Sika Koné ha agafat el relleu anotador de la txeca i ha col·locat a les grogues a un punt (59-60) a minut i mig per al final de la trobada i Holesinska, de nou, ha donat la volta al marcador (61-60). Murphy ha empatat el partit a 20 segons per al final (62-62) per a assegurar la pròrroga tot i que Gardner l'ha tingut per tancar el partit però ha errat l'entrada.

En el temps afegit el cansament ha començat a fer mossa en les jugadores i conscients d'això tots dos equips han anat a forçar faltes personals. A les canàries els ha costat trobar fluïdesa en atac i les catalanes ho han aprofitat per a col·locar-se per davant (66-69). Murphy ha robat una pilota providencial que ha permès al conjunt català anotar dues cistelles consecutives i sentenciar el partit després d'un error en la sortida de pilota de les grogues. Un triple de Holesinska ha maquillat el resultat final: 71-75. L'Spar marxa a casa amb una treballadíssima victòria.