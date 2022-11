El migcampista de Cornellà del Terri Marc Rovirola va anunciar ahir a través de les xarxes socials que s’ha vist obligat a posar el punt final a la seva carrera com a futbolista als 30 anys per culpa d’una lesió al maluc. «He intentat tornar a fer el que més m’agrada per tots els mitjans, però els dolors i les recomanacions mèdiques han provocat que faci un pas al costat. Avui deixo de ser jugador de futbol», va dir en una carta dirigida a l’«estimada piloteta».

Rovirola va aprofitar per repassar la seva trajectòria, que va començar a Cornellà del Terri i va continuar al Banyoles fins que en l’etapa juvenil va fitxar pel Girona, club que li permetria fer el salt al futbol professional amb el debut a Segona Divisió la temporada 2014-15. Tot seguit passaria pel Fuenlabrada, Albacete (amb un ascens a Segona), Atlètic Balears i Cultural Leonesa, equip amb el qual s’ha retirat. «Aquesta història ha acabat a Lleó. Segurament no han sigut els millors anys pel que fa a resultats, però m’emporto moltíssimes coses positives del club, la seva ciutat i la seva terra. Sense anar més lluny, la meva filla hi ha nascut», va comentar. Rovirola va lesionar-se de gravetat al maluc el passat més de gener, havent de passar pel quiròfan i onze mesos més tard veient-se forçat a anunciar la seva retirada.