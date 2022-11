En tan sols quatre dies l’Spar Girona va posar el punt final a l’idil·li que tenia tant a la Lliga com a Europa, després d’encaixar dues derrotes consecutives davant el Casademont Saragossa (61-60) i el Mechelen (77-67). L’equip que dirigeix Bernat Canut anava llançat, però també és cert que acumulava gran quantitat de partits seguits i, en conseqüència, poc temps de descans. Ho ha acabat acusant. La dinàmica de competició continua igual perquè aquest vespre, menys de 48 hores més tard de perdre a Bèlgica, les gironines afronten un dels viatges més feixucs de la Lliga Femenina i visitaran l’Spar Gran Canaria (20.00 hores) amb l’objectiu de passar pàgina ràpidament i recuperar els bons resultats.

Canut explicava ahir que per aquest partit a les Canàries no hi ha hagut temps «per descansar ni per entrenar, només per viatjar i preparar-nos mentalment». En aquest sentit, l’entrenador demanava un esforç a les seves jugadores per no deixar-se punts a la pista. «Hem de millorar l’atenció competitiva per al nostre bé i no estar tan despistades en el pla de partit en l’àmbit defensiu. Hem de tenir més encert en les situacions a prop de cistella. Ho atribueixo a l’atenció competitiva», va comentar.

Alhora, va valorar el rival que es trobaran. Les de José Carlos Ramos ocupen el catorzè lloc a la classificació i venen de perdre davant el Gernika (80-62). «El Gran Canaria és un equip físic que es fa fort, sobretot, quan juga a La Paterna. Petra Holesinska és una jugadora amb moltíssima anotació a les seves mans pel joc exterior i, després, pel joc interior amb Sika Koné i Adji Fall. Treballen molts punts a partir del contraatac, el joc físic i aeri amb estacions de high low. Haurem d’estar molt atentes amb el rebot ofensiu», va dir. Amb un partit menys, l’Uni té el repte de no despenjar-se del Saragossa, que juga a Salamanca, en la lluita pel lideratge.