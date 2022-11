El Parc de les Ribes del Ter s’ha omplert aquest diumenge al matí de petits, joves i grans en la 24è Cros Ciutat de Girona. En una jornada amb una temperatura agradable, corredors de totes les edats han participat en una prova que és un dels plats forts del Circuit Gironí de Cros.

A partir de mig matí ha arribat el gruix d’atletes i assistents, ja que és quan coincidien diverses curses d’edats ben heterogènies. Mentre aletes sèniors ho deixaven tot en la prova estrella, de gairebé 8 quilòmetres, començaven a arribar al circuit els més xics, als quals els hi arribaria el seu torn poc després. Algun pare aprofitava els instants abans per ensenyar al seu fill el recorregut que hauria de completar.

El moment àlgid s’ha viscut amb la prova dels barrufets, infants nascuts el 2017 o en anys posteriors. Animats per l'speaker, el públic ha entonat conjuntament el compte enrere i en l'instant de la sortida s’han desfermat els crits d'ànim als nens i nenes, de 4 i 5 anys. El seu recorregut era de 130 metres, la recta d'arribada del circuit.

Amb aquesta prova, s’ha volgut incentivar la participació de la mainada, com va destacar el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran. Fent bo un dels lemes més famosos del món de l’esport, el resultat i el nivell de cada infant ha quedat més que mai en un segon pla ja que «l’important era participar». En aquest sentit, algun pare i mare ha ajudat el seu fill perquè pogués presumir d’haver creuat la línia d’arribada, independentment de la posició.

L’ambient familiar ha continuat ja fins al final de la jornada, amb la resta de proves les diferents categories formatives. Per evitar entorpir el pas dels corredors, un speaker amatent recordava en tot moment als assistents quan podien creuar el circuit i quan no. Però no sempre li feien cas.

La prova s’inclou dins el Circuit Gironí de Cros, que enguany arriba al seu 31è Gran Premi Consell Comarcal de la Selva i al 18è Trofeu Diputació de Girona. La competició va començar el 6 de novembre amb la celebració del 48è Cros de Santa Coloma de Farners. En total, es disputaran un total de vuit proves fins al 26 de febrer del 2023 que es tancarà amb el 39è Cros de Sant Hilari Sacalm.

El Cros Ciutat de Girona està organitzat pel Consell Esportiu del Gironès i el Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona, amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme, el suport de la Diputació de Girona i la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, i amb la col·laboració del GEiEG, el Servei d’Esports de la Universitat de Girona i el Club Atletisme Girona.