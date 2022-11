Victòria del Girona B contra el Sants i ensopegada del Peralada davant la Grama. Els tres punts permeten al filial blanc-i-vermell fugir de la part baixa de la classificació, mentre que l'equip empordanès veu tallada la ratxa de dos triomfs consecutius i fa un pas enrere en la seva lluita per les posicions de play-off.

El Girona B respira una mica més alleugerit després d'imposar-se al Sants per 2 a 0. Els nois d'Axel Vizuete s'han avançat amb un gol a pilota parada d'Oriol Comas. El central de Cassà ha aprofitat una falta lateral d'Almansa per batre Castelló. El duel, sense massa ocasions clares a la primera meitat, s'ha vist marcat per l'expulsió de Franco a cinc minuts del descans. El davanter del Sants s'ha autoexpulsat en xutar una pilota a la banqueta gironina que li ha suposat la segona targeta groga. Arran de l'acció, s'ha generat una trifulga en què Richmon, a la banqueta, també ha vist la targeta vermella. Tot i jugar amb un home més tota la segona meitat, el filial no ha pogut tancar el partit fins a última hora. En un canvi de guió inesperat, Lluc Matas s'ha lesionat a cinc minuts del final i no ha pogut continuar. Vizuete havia esgotat els canvis i Fuentes s'ha hagut de posar sota els pals. Amb els barcelonins evocats a l'atac, Arango ha sentenciat el partit en una contra.

El Peralada, per la seva banda, ha perdut davant la Grama per 2 a 1 i ha vist tallada la bona dinàmica de resultats. L'equip de Miquel Àngel Muñoz s'ha avançat en el marcador, però no ha pogut mantenir l'avantatge. Els verd-i-blancs s'han avançat amb una diana de Sergi Solans. El punta ha aprofitat una passada de la mort de Palacios per superar Manu Martín. A la segona part, els locals han igualat l'enfrontament amb un gol de penal de Roger Garcia per mans de Varese. A un quart d'hora del final, Mike Cevallos ha culminat la remuntada dels locals.