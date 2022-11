Retrobar-se amb la victòria la jornada anterior després de 3 derrotes seguides era just el que el juvenil blanc-i-vermell necessitava per enfrontar-se al líder. Però no va ser suficient. Tot i completar una molt bona primera meitat, amb 3 ocasions per ambdós conjunts sense que cap pugés al marcador, la represa va suposar un canvi de guió, amb un hat-trick del local Pau Sans, el primer només començar la segona meitat.