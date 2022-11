Un Peralada endollat, amb dues victòries seguides en els últims dos partits disputats -la darrera amb una notòria remuntada contra el Vilafranca (3-2), podria encadenar per primer cop aquest curs tres partits consecutius sumant tres punts i començar a mirar cap amunt a la classificació. Per fer-ho i aconseguir la seva millor ratxa de la temporada, necessita guanyar avui a la Fundació Esportiva Grama que, per contra, encadena tres jornades sense sumar.